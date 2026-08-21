Momus ai מחיר היום

מחיר Momus ai (MOMUS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOMUS ל USD הוא $ 0 לכל MOMUS.

Momus ai כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 26,842, עם היצע במחזור של 799.89M MOMUS. ב‑24 השעות האחרונות, MOMUS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOMUS נע ב -- בשעה האחרונה ו +17.67% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Momus ai (MOMUS) מידע שוק

שווי שוק $ 26.84K$ 26.84K $ 26.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.55K$ 33.55K $ 33.55K אספקת מחזור 799.89M 799.89M 799.89M אספקה כוללת 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056 999,893,493.4748056

שווי השוק הנוכחי של Momus ai הוא $ 26.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOMUS הוא 799.89M, עם היצע כולל של 999893493.4748056. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.55K.