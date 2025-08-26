Momo v2 (MOMO V2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0000016$ 0.0000016 $ 0.0000016 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +1.75% שינוי מחיר (7D) +1.75%

Momo v2 (MOMO V2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOMO V2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOMO V2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOMO V2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Momo v2 (MOMO V2) מידע שוק

שווי שוק $ 18.14K$ 18.14K $ 18.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.85K$ 25.85K $ 25.85K אספקת מחזור 701.46B 701.46B 701.46B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Momo v2 הוא $ 18.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOMO V2 הוא 701.46B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.85K.