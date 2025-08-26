Momo v2 מחיר (MOMO V2)
Momo v2 (MOMO V2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOMO V2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOMO V2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOMO V2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Momo v2 הוא $ 18.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOMO V2 הוא 701.46B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.85K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Momo v2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMomo v2 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMomo v2 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Momo v2ל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|+16.60%
|60 ימים
|$ 0
|+96.00%
|90 ימים
|$ 0
|--
What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?
