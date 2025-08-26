עוד על MOMO V2

Momo v2 סֵמֶל

Momo v2 מחיר (MOMO V2)

לא רשום

1 MOMO V2 ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Momo v2 (MOMO V2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:46:33 (UTC+8)

Momo v2 (MOMO V2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000016
$ 0.0000016$ 0.0000016

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.75%

+1.75%

Momo v2 (MOMO V2) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOMO V2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOMO V2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0000016, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOMO V2 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.75% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Momo v2 (MOMO V2) מידע שוק

$ 18.14K
$ 18.14K$ 18.14K

--
----

$ 25.85K
$ 25.85K$ 25.85K

701.46B
701.46B 701.46B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Momo v2 הוא $ 18.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOMO V2 הוא 701.46B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.85K.

Momo v2 (MOMO V2) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Momo v2ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMomo v2 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMomo v2 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Momo v2ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+16.60%
60 ימים$ 0+96.00%
90 ימים$ 0--

מה זהMomo v2 (MOMO V2)

What is the project about? MOMO is a meme based cryptocurrency token operating on the ERC20 Network (Ethereum). With great experience, and knowledge within the core team, MOMO will attempt to peak at the highest market cap possible for a moon mission project. The community driven memecoin with utilities No private, No pre sales & No team tokens. MOMO Token is a groundbreaking project that celebrates the universal language of humor while embracing the unique traditions and heritage of Asia. Our mission is to create a vibrant and inclusive community that appreciates the power of memes in bringing people together. Join us as we embark on a journey of laughter, cultural exchange, and philanthropy. Together, we will redefine the meme landscape, celebrate diversity, and create lasting connections that transcend borders. Welcome to MOMO, where memes and culture collide for an unforgettable experience. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for?

Momo v2 (MOMO V2) משאב

האתר הרשמי

Momo v2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Momo v2 (MOMO V2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Momo v2 (MOMO V2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Momo v2.

בדוק את Momo v2 תחזית המחיר עכשיו‏!

MOMO V2 למטבעות מקומיים

Momo v2 (MOMO V2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Momo v2 (MOMO V2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOMO V2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Momo v2 (MOMO V2)

כמה שווה Momo v2 (MOMO V2) היום?
החי MOMO V2המחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOMO V2 ל USD?
המחיר הנוכחי של MOMO V2 ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Momo v2?
שווי השוק של MOMO V2 הוא $ 18.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOMO V2?
ההיצע במחזור של MOMO V2 הוא 701.46B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOMO V2?
‏‏MOMO V2 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0000016 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOMO V2?
MOMO V2 ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOMO V2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOMO V2 הוא -- USD.
האם MOMO V2 יעלה השנה?
MOMO V2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOMO V2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:46:33 (UTC+8)

