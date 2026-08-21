momo the cat מחיר היום

מחיר momo the cat (MOMO) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.85% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOMO ל USD הוא $ 0 לכל MOMO.

momo the cat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 147,754, עם היצע במחזור של 972.44M MOMO. ב‑24 השעות האחרונות, MOMO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00167607, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOMO נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו +41.70% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.35.

momo the cat (MOMO) מידע שוק

שווי שוק $ 147.75K$ 147.75K $ 147.75K נפח (24 שעות) $ 3.35$ 3.35 $ 3.35 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 147.75K$ 147.75K $ 147.75K אספקת מחזור 972.44M 972.44M 972.44M אספקה כוללת 972,439,547.34179 972,439,547.34179 972,439,547.34179

שווי השוק הנוכחי של momo the cat הוא $ 147.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.35. ההיצע במחזור של MOMO הוא 972.44M, עם היצע כולל של 972439547.34179. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 147.75K.