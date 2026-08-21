Molt domains מחיר היום

מחיר Molt domains (MOLTD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOLTD ל USD הוא $ 0 לכל MOLTD.

Molt domains כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,361.58, עם היצע במחזור של 100.00B MOLTD. ב‑24 השעות האחרונות, MOLTD סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MOLTD נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Molt domains (MOLTD) מידע שוק

שווי שוק $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Molt domains הוא $ 14.36K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLTD הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.36K.