Molly the Otter (MOLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +5.29% שינוי מחיר (7D) +5.29%

Molly the Otter (MOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOLLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Molly the Otter (MOLLY) מידע שוק

שווי שוק $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K אספקת מחזור 998.25M 998.25M 998.25M אספקה כוללת 998,245,534.581262 998,245,534.581262 998,245,534.581262

שווי השוק הנוכחי של Molly the Otter הוא $ 9.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLLY הוא 998.25M, עם היצע כולל של 998245534.581262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.39K.