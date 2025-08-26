עוד על MOLLY

MOLLY מידע על מחיר

MOLLY אתר רשמי

MOLLY טוקניומיקה

MOLLY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Molly the Otter סֵמֶל

Molly the Otter מחיר (MOLLY)

לא רשום

1 MOLLY ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Molly the Otter (MOLLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:46:27 (UTC+8)

Molly the Otter (MOLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.29%

+5.29%

Molly the Otter (MOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOLLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Molly the Otter (MOLLY) מידע שוק

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

--
----

$ 9.39K
$ 9.39K$ 9.39K

998.25M
998.25M 998.25M

998,245,534.581262
998,245,534.581262 998,245,534.581262

שווי השוק הנוכחי של Molly the Otter הוא $ 9.39K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOLLY הוא 998.25M, עם היצע כולל של 998245534.581262. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.39K.

Molly the Otter (MOLLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Molly the Otterל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMolly the Otter ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMolly the Otter ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Molly the Otterל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+14.64%
60 ימים$ 0+36.11%
90 ימים$ 0--

מה זהMolly the Otter (MOLLY)

Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Molly the Otter (MOLLY) משאב

האתר הרשמי

Molly the Otterתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Molly the Otter (MOLLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Molly the Otter (MOLLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Molly the Otter.

בדוק את Molly the Otter תחזית המחיר עכשיו‏!

MOLLY למטבעות מקומיים

Molly the Otter (MOLLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Molly the Otter (MOLLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOLLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Molly the Otter (MOLLY)

כמה שווה Molly the Otter (MOLLY) היום?
החי MOLLYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOLLY ל USD?
המחיר הנוכחי של MOLLY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Molly the Otter?
שווי השוק של MOLLY הוא $ 9.39K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOLLY?
ההיצע במחזור של MOLLY הוא 998.25M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOLLY?
‏‏MOLLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOLLY?
MOLLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MOLLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOLLY הוא -- USD.
האם MOLLY יעלה השנה?
MOLLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOLLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:46:27 (UTC+8)

Molly the Otter (MOLLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.