Module (MODULE) מידע על מחיר (USD)

Module (MODULE) המחיר בזמן אמת של הוא $2.27. במהלך 24 השעות האחרונות, MODULE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MODULEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 223.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2.19.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MODULE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Module (MODULE) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Module הוא $ 22.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MODULE הוא 10.00K, עם היצע כולל של 10000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.65K.