Modern Stoic (STOIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.0248556 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.65% שינוי מחיר (1D) -18.38% שינוי מחיר (7D) -23.21%

Modern Stoic (STOIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STOIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0248556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOIC השתנה ב +1.65% במהלך השעה האחרונה, -18.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Modern Stoic (STOIC) מידע שוק

שווי שוק $ 347.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 359.78K אספקת מחזור 966.03M אספקה כוללת 999,601,958.609436

שווי השוק הנוכחי של Modern Stoic הוא $ 347.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOIC הוא 966.03M, עם היצע כולל של 999601958.609436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.78K.