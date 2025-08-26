עוד על STOIC

Modern Stoic סֵמֶל

Modern Stoic מחיר (STOIC)

לא רשום

1 STOIC ל USDמחיר חי:

$0.00035992
$0.00035992$0.00035992
-18.30%1D
mexc
USD
Modern Stoic (STOIC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:13 (UTC+8)

Modern Stoic (STOIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0248556
$ 0.0248556$ 0.0248556

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

-18.38%

-23.21%

-23.21%

Modern Stoic (STOIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, STOIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. STOICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0248556, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, STOIC השתנה ב +1.65% במהלך השעה האחרונה, -18.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Modern Stoic (STOIC) מידע שוק

$ 347.69K
$ 347.69K$ 347.69K

--
----

$ 359.78K
$ 359.78K$ 359.78K

966.03M
966.03M 966.03M

999,601,958.609436
999,601,958.609436 999,601,958.609436

שווי השוק הנוכחי של Modern Stoic הוא $ 347.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של STOIC הוא 966.03M, עם היצע כולל של 999601958.609436. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 359.78K.

Modern Stoic (STOIC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Modern Stoicל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלModern Stoic ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלModern Stoic ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Modern Stoicל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-18.38%
30 ימים$ 0-15.56%
60 ימים$ 0+35.59%
90 ימים$ 0--

מה זהModern Stoic (STOIC)

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration

Modern Stoic (STOIC) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Modern Stoicתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Modern Stoic (STOIC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Modern Stoic (STOIC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Modern Stoic.

בדוק את Modern Stoic תחזית המחיר עכשיו‏!

STOIC למטבעות מקומיים

Modern Stoic (STOIC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Modern Stoic (STOIC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על STOIC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Modern Stoic (STOIC)

כמה שווה Modern Stoic (STOIC) היום?
החי STOICהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי STOIC ל USD?
המחיר הנוכחי של STOIC ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Modern Stoic?
שווי השוק של STOIC הוא $ 347.69K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של STOIC?
ההיצע במחזור של STOIC הוא 966.03M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של STOIC?
‏‏STOIC השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0248556 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של STOIC?
STOIC ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של STOIC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור STOIC הוא -- USD.
האם STOIC יעלה השנה?
STOIC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את STOIC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:25:13 (UTC+8)

Modern Stoic (STOIC) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

