עוד על MOMA

MOMA מידע על מחיר

MOMA אתר רשמי

MOMA טוקניומיקה

MOMA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mochi Market סֵמֶל

Mochi Market מחיר (MOMA)

לא רשום

1 MOMA ל USDמחיר חי:

$0.00205167
$0.00205167$0.00205167
-1.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mochi Market (MOMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:04:39 (UTC+8)

Mochi Market (MOMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00205167
$ 0.00205167$ 0.00205167
24 שעות נמוך
$ 0.00207687
$ 0.00207687$ 0.00207687
גבוה 24 שעות

$ 0.00205167
$ 0.00205167$ 0.00205167

$ 0.00207687
$ 0.00207687$ 0.00207687

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 0.00108717
$ 0.00108717$ 0.00108717

--

-1.14%

+3.07%

+3.07%

Mochi Market (MOMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00205167. במהלך 24 השעות האחרונות, MOMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00205167 לבין שיא של $ 0.00207687, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00108717.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOMA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mochi Market (MOMA) מידע שוק

$ 76.02K
$ 76.02K$ 76.02K

--
----

$ 205.17K
$ 205.17K$ 205.17K

37.05M
37.05M 37.05M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mochi Market הוא $ 76.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOMA הוא 37.05M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.17K.

Mochi Market (MOMA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mochi Marketל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMochi Market ל USDהיה . $ -0.0003941188.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMochi Market ל USDהיה $ +0.0006915034.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mochi Marketל USDהיה $ +0.000320644932962662.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.14%
30 ימים$ -0.0003941188-19.20%
60 ימים$ +0.0006915034+33.70%
90 ימים$ +0.000320644932962662+18.52%

מה זהMochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mochi Market (MOMA) משאב

האתר הרשמי

Mochi Marketתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mochi Market (MOMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mochi Market (MOMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mochi Market.

בדוק את Mochi Market תחזית המחיר עכשיו‏!

MOMA למטבעות מקומיים

Mochi Market (MOMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mochi Market (MOMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MOMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mochi Market (MOMA)

כמה שווה Mochi Market (MOMA) היום?
החי MOMAהמחיר ב USD הוא 0.00205167 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MOMA ל USD?
המחיר הנוכחי של MOMA ל USD הוא $ 0.00205167. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mochi Market?
שווי השוק של MOMA הוא $ 76.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MOMA?
ההיצע במחזור של MOMA הוא 37.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MOMA?
‏‏MOMA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.003 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MOMA?
MOMA ‏‏רשם מחירATL של 0.00108717 USD.
מהו נפח המסחר של MOMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MOMA הוא -- USD.
האם MOMA יעלה השנה?
MOMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MOMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:04:39 (UTC+8)

Mochi Market (MOMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.