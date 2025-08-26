Mochi Market (MOMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00205167 גבוה 24 שעות $ 0.00207687 שיא כל הזמנים $ 1.003 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00108717 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.14% שינוי מחיר (7D) +3.07%

Mochi Market (MOMA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00205167. במהלך 24 השעות האחרונות, MOMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00205167 לבין שיא של $ 0.00207687, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00108717.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOMA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mochi Market (MOMA) מידע שוק

שווי שוק $ 76.02K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 205.17K אספקת מחזור 37.05M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mochi Market הוא $ 76.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOMA הוא 37.05M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 205.17K.