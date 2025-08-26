Mobility Coin (MOBIC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 17.78$ 17.78 $ 17.78 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.87% שינוי מחיר (7D) +110.87% שינוי מחיר (7D) +110.87%

Mobility Coin (MOBIC) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MOBIC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MOBICהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 17.78, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MOBIC השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+110.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mobility Coin (MOBIC) מידע שוק

שווי שוק $ 224.40K$ 224.40K $ 224.40K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 224.40K$ 224.40K $ 224.40K אספקת מחזור 1.26B 1.26B 1.26B אספקה כוללת 1,257,689,970.156355 1,257,689,970.156355 1,257,689,970.156355

שווי השוק הנוכחי של Mobility Coin הוא $ 224.40K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOBIC הוא 1.26B, עם היצע כולל של 1257689970.156355. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 224.40K.