MOANI מחיר היום

מחיר MOANI (MOANI) בזמן אמת היום הוא $ 0.00057267, עם שינוי של 9.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MOANI ל USD הוא $ 0.00057267 לכל MOANI.

MOANI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 360,034, עם היצע במחזור של 629.83M MOANI. ב‑24 השעות האחרונות, MOANI סחר בין $ 0.00055711 (נמוך) ל $ 0.00063927 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00371014, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00055711.

ביצועים לטווח קצר, MOANI נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -27.58% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MOANI (MOANI) מידע שוק

שווי שוק $ 360.03K$ 360.03K $ 360.03K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M אספקת מחזור 629.83M 629.83M 629.83M אספקה כוללת 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MOANI הוא $ 360.03K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MOANI הוא 629.83M, עם היצע כולל של 6000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.43M.