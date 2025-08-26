Mner Club (LTMNER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 24 שעות נמוך $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.59$ 1.59 $ 1.59 גבוה 24 שעות $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 שיא כל הזמנים $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 המחיר הנמוך ביותר $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.34% שינוי מחיר (1D) -3.80% שינוי מחיר (7D) -5.88% שינוי מחיר (7D) -5.88%

Mner Club (LTMNER) המחיר בזמן אמת של הוא $1.63. במהלך 24 השעות האחרונות, LTMNER נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.59 לבין שיא של $ 1.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTMNERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTMNER השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mner Club (LTMNER) מידע שוק

שווי שוק $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M אספקת מחזור 820.34K 820.34K 820.34K אספקה כוללת 915,910.0 915,910.0 915,910.0

שווי השוק הנוכחי של Mner Club הוא $ 1.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTMNER הוא 820.34K, עם היצע כולל של 915910.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.