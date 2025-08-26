עוד על LTMNER

Mner Club סֵמֶל

Mner Club מחיר (LTMNER)

לא רשום

1 LTMNER ל USDמחיר חי:

$1.63
$1.63
-3.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mner Club (LTMNER) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:56:48 (UTC+8)

Mner Club (LTMNER) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.59
$ 1.59
24 שעות נמוך
$ 1.7
$ 1.7
גבוה 24 שעות

$ 1.59
$ 1.59

$ 1.7
$ 1.7

$ 2.96
$ 2.96

$ 1.2
$ 1.2

-0.34%

-3.80%

-5.88%

-5.88%

Mner Club (LTMNER) המחיר בזמן אמת של הוא $1.63. במהלך 24 השעות האחרונות, LTMNER נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.59 לבין שיא של $ 1.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LTMNERהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.96, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1.2.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LTMNER השתנה ב -0.34% במהלך השעה האחרונה, -3.80% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mner Club (LTMNER) מידע שוק

$ 1.34M
$ 1.34M

--
--

$ 1.49M
$ 1.49M

820.34K
820.34K

915,910.0
915,910.0

שווי השוק הנוכחי של Mner Club הוא $ 1.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LTMNER הוא 820.34K, עם היצע כולל של 915910.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.49M.

Mner Club (LTMNER) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mner Clubל USDהיה $ -0.064574820066584.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMner Club ל USDהיה . $ +0.1155303250.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMner Club ל USDהיה $ +0.1833544620.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mner Clubל USDהיה $ +0.2201098951626018.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.064574820066584-3.80%
30 ימים$ +0.1155303250+7.09%
60 ימים$ +0.1833544620+11.25%
90 ימים$ +0.2201098951626018+15.61%

מה זהMner Club (LTMNER)

Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mner Club (LTMNER) משאב

האתר הרשמי

Mner Clubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mner Club (LTMNER) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mner Club (LTMNER) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mner Club.

בדוק את Mner Club תחזית המחיר עכשיו‏!

LTMNER למטבעות מקומיים

Mner Club (LTMNER) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mner Club (LTMNER) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LTMNER הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mner Club (LTMNER)

כמה שווה Mner Club (LTMNER) היום?
החי LTMNERהמחיר ב USD הוא 1.63 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LTMNER ל USD?
המחיר הנוכחי של LTMNER ל USD הוא $ 1.63. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mner Club?
שווי השוק של LTMNER הוא $ 1.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LTMNER?
ההיצע במחזור של LTMNER הוא 820.34K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LTMNER?
‏‏LTMNER השיג מחיר שיא (ATH) של 2.96 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LTMNER?
LTMNER ‏‏רשם מחירATL של 1.2 USD.
מהו נפח המסחר של LTMNER?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LTMNER הוא -- USD.
האם LTMNER יעלה השנה?
LTMNER ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LTMNER תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:56:48 (UTC+8)

Mner Club (LTMNER) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.