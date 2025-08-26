עוד על MNEE

MNEE USD Stablecoin סֵמֶל

MNEE USD Stablecoin מחיר (MNEE)

לא רשום

1 MNEE ל USDמחיר חי:

$0.998193
$0.998193$0.998193
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MNEE USD Stablecoin (MNEE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:33:12 (UTC+8)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.996737
$ 0.996737$ 0.996737
24 שעות נמוך
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
גבוה 24 שעות

$ 0.996737
$ 0.996737$ 0.996737

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.584655
$ 0.584655$ 0.584655

+0.03%

+0.14%

+0.30%

+0.30%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, MNEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996737 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.584655.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNEE השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) מידע שוק

$ 49.78M
$ 49.78M$ 49.78M

--
----

$ 49.78M
$ 49.78M$ 49.78M

49.87M
49.87M 49.87M

49,866,091.8233
49,866,091.8233 49,866,091.8233

שווי השוק הנוכחי של MNEE USD Stablecoin הוא $ 49.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNEE הוא 49.87M, עם היצע כולל של 49866091.8233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.78M.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MNEE USD Stablecoinל USDהיה $ +0.00140351.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMNEE USD Stablecoin ל USDהיה . $ -0.0001316000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMNEE USD Stablecoin ל USDהיה $ +0.0005999000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MNEE USD Stablecoinל USDהיה $ +0.0004092851947399.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00140351+0.14%
30 ימים$ -0.0001316000-0.01%
60 ימים$ +0.0005999000+0.06%
90 ימים$ +0.0004092851947399+0.04%

מה זהMNEE USD Stablecoin (MNEE)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MNEE USD Stablecoin (MNEE) משאב

האתר הרשמי

MNEE USD Stablecoinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MNEE USD Stablecoin (MNEE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MNEE USD Stablecoin (MNEE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MNEE USD Stablecoin.

בדוק את MNEE USD Stablecoin תחזית המחיר עכשיו‏!

MNEE למטבעות מקומיים

MNEE USD Stablecoin (MNEE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MNEE USD Stablecoin (MNEE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNEE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MNEE USD Stablecoin (MNEE)

כמה שווה MNEE USD Stablecoin (MNEE) היום?
החי MNEEהמחיר ב USD הוא 1.0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MNEE ל USD?
המחיר הנוכחי של MNEE ל USD הוא $ 1.0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MNEE USD Stablecoin?
שווי השוק של MNEE הוא $ 49.78M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MNEE?
ההיצע במחזור של MNEE הוא 49.87M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MNEE?
‏‏MNEE השיג מחיר שיא (ATH) של 1.045 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MNEE?
MNEE ‏‏רשם מחירATL של 0.584655 USD.
מהו נפח המסחר של MNEE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MNEE הוא -- USD.
האם MNEE יעלה השנה?
MNEE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MNEE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.