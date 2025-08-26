MNEE USD Stablecoin (MNEE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.996737 גבוה 24 שעות $ 1.003 שיא כל הזמנים $ 1.045 המחיר הנמוך ביותר $ 0.584655 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) +0.14% שינוי מחיר (7D) +0.30%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) המחיר בזמן אמת של הוא $1. במהלך 24 השעות האחרונות, MNEE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996737 לבין שיא של $ 1.003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNEEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.045, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.584655.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNEE השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, +0.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) מידע שוק

שווי שוק $ 49.78M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 49.78M אספקת מחזור 49.87M אספקה כוללת 49,866,091.8233

שווי השוק הנוכחי של MNEE USD Stablecoin הוא $ 49.78M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNEE הוא 49.87M, עם היצע כולל של 49866091.8233. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 49.78M.