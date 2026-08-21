MIZU KAPPA מחיר היום

מחיר MIZU KAPPA (MIZU) בזמן אמת היום הוא $ 0.00282544, עם שינוי של 5.16% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIZU ל USD הוא $ 0.00282544 לכל MIZU.

MIZU KAPPA כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 2,826,904, עם היצע במחזור של 1.00B MIZU. ב‑24 השעות האחרונות, MIZU סחר בין $ 0.00260266 (נמוך) ל $ 0.00289329 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00312104, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIZU נע ב +0.82% בשעה האחרונה ו +9.38% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 6.35K.

MIZU KAPPA (MIZU) מידע שוק

שווי שוק $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M נפח (24 שעות) $ 6.35K$ 6.35K $ 6.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MIZU KAPPA הוא $ 2.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 6.35K. ההיצע במחזור של MIZU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.83M.