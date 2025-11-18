Mixie מחיר היום

מחיר Mixie (MIXIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00352937, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIXIE ל USD הוא $ 0.00352937 לכל MIXIE.

Mixie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,245,275, עם היצע במחזור של 352.83M MIXIE. ב‑24 השעות האחרונות, MIXIE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.085161, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00019661.

ביצועים לטווח קצר, MIXIE נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mixie (MIXIE) מידע שוק

שווי שוק $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.53M$ 3.53M $ 3.53M אספקת מחזור 352.83M 352.83M 352.83M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mixie הוא $ 1.25M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIXIE הוא 352.83M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53M.