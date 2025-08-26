Mito (MITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.223607 גבוה 24 שעות $ 0.232157 שיא כל הזמנים $ 0.706718 המחיר הנמוך ביותר $ 0.194087 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.08% שינוי מחיר (7D) -0.60%

Mito (MITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.227165. במהלך 24 השעות האחרונות, MITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.223607 לבין שיא של $ 0.232157, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.706718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.194087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MITO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mito (MITO) מידע שוק

שווי שוק $ 17.48M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.58M אספקת מחזור 76.97M אספקה כוללת 500,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mito הוא $ 17.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MITO הוא 76.97M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.58M.