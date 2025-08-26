עוד על MITO

Mito סֵמֶל

Mito מחיר (MITO)

$0.227165
-1.00%1D
Mito (MITO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:32:51 (UTC+8)

Mito (MITO) מידע על מחיר (USD)

$ 0.223607
24 שעות נמוך
$ 0.232157
גבוה 24 שעות

$ 0.223607
$ 0.232157
$ 0.706718
$ 0.194087
Mito (MITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.227165. במהלך 24 השעות האחרונות, MITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.223607 לבין שיא של $ 0.232157, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.706718, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.194087.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MITO השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mito (MITO) מידע שוק

$ 17.48M
--
$ 113.58M
76.97M
500,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של Mito הוא $ 17.48M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MITO הוא 76.97M, עם היצע כולל של 500000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.58M.

Mito (MITO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mitoל USDהיה $ -0.0024967191919309.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMito ל USDהיה . $ -0.0374737517.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMito ל USDהיה $ -0.0743970826.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mitoל USDהיה $ -0.2544617037784656.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0024967191919309-1.08%
30 ימים$ -0.0374737517-16.49%
60 ימים$ -0.0743970826-32.75%
90 ימים$ -0.2544617037784656-52.83%

מה זהMito (MITO)

MITO is a next-generation Decentralized Finance AI (DEFAI) ecosystem, integrating AI-powered trading, automated staking, and intelligent liquidity management to create a self-sustaining, high-performance decentralized financial network. MITO (MITO) – The Future of AI-Driven Spot & Futures Trading. MITO is a next-generation blockchain ecosystem that integrates AI-Powered Spot & Futures Quant Trading, Real-World Asset (RWA) Mining, and DeFi Staking into a scalable and self-sustaining decentralized finance protocol. With a fixed supply of 500 million tokens and a deflationary tokenomics model, MITO ensures sustainable liquidity, AI-driven automated trading, and enhanced staking incentives, optimizing long-term value growth and price stability.

Mitoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mito (MITO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mito (MITO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mito.

בדוק את Mito תחזית המחיר עכשיו‏!

MITO למטבעות מקומיים

Mito (MITO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mito (MITO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MITO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mito (MITO)

כמה שווה Mito (MITO) היום?
החי MITOהמחיר ב USD הוא 0.227165 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MITO ל USD?
המחיר הנוכחי של MITO ל USD הוא $ 0.227165. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mito?
שווי השוק של MITO הוא $ 17.48M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MITO?
ההיצע במחזור של MITO הוא 76.97M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MITO?
‏‏MITO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.706718 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MITO?
MITO ‏‏רשם מחירATL של 0.194087 USD.
מהו נפח המסחר של MITO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MITO הוא -- USD.
האם MITO יעלה השנה?
MITO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MITO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:32:51 (UTC+8)

