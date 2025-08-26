Mithril Share (MIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.106374 $ 0.106374 $ 0.106374 24 שעות נמוך $ 0.107707 $ 0.107707 $ 0.107707 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.106374$ 0.106374 $ 0.106374 גבוה 24 שעות $ 0.107707$ 0.107707 $ 0.107707 שיא כל הזמנים $ 3,407.79$ 3,407.79 $ 3,407.79 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01137727$ 0.01137727 $ 0.01137727 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) -1.15% שינוי מחיר (7D) +1.18% שינוי מחיר (7D) +1.18%

Mithril Share (MIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.106432. במהלך 24 השעות האחרונות, MIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.106374 לבין שיא של $ 0.107707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,407.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01137727.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mithril Share (MIS) מידע שוק

שווי שוק $ 38.22K$ 38.22K $ 38.22K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 53.22K$ 53.22K $ 53.22K אספקת מחזור 359.10K 359.10K 359.10K אספקה כוללת 500,000.0 500,000.0 500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mithril Share הוא $ 38.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIS הוא 359.10K, עם היצע כולל של 500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.22K.