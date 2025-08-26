עוד על MIS

Mithril Share סֵמֶל

Mithril Share מחיר (MIS)

לא רשום

1 MIS ל USDמחיר חי:

$0.106432
$0.106432
-1.10%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Mithril Share (MIS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:59:04 (UTC+8)

Mithril Share (MIS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.106374
$ 0.106374
24 שעות נמוך
$ 0.107707
$ 0.107707
גבוה 24 שעות

$ 0.106374
$ 0.106374

$ 0.107707
$ 0.107707

$ 3,407.79
$ 3,407.79

$ 0.01137727
$ 0.01137727

-0.00%

-1.15%

+1.18%

+1.18%

Mithril Share (MIS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.106432. במהלך 24 השעות האחרונות, MIS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.106374 לבין שיא של $ 0.107707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MISהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3,407.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01137727.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIS השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, -1.15% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mithril Share (MIS) מידע שוק

$ 38.22K
$ 38.22K

--
--

$ 53.22K
$ 53.22K

359.10K
359.10K

500,000.0
500,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mithril Share הוא $ 38.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIS הוא 359.10K, עם היצע כולל של 500000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 53.22K.

Mithril Share (MIS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mithril Shareל USDהיה $ -0.0012473835549801.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMithril Share ל USDהיה . $ -0.0045903163.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMithril Share ל USDהיה $ -0.0146611570.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mithril Shareל USDהיה $ +0.00271497891746822.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0012473835549801-1.15%
30 ימים$ -0.0045903163-4.31%
60 ימים$ -0.0146611570-13.77%
90 ימים$ +0.00271497891746822+2.62%

מה זהMithril Share (MIS)

Mithril Share (MIS) משאב

האתר הרשמי

Mithril Shareתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mithril Share (MIS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mithril Share (MIS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mithril Share.

בדוק את Mithril Share תחזית המחיר עכשיו‏!

MIS למטבעות מקומיים

Mithril Share (MIS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mithril Share (MIS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mithril Share (MIS)

כמה שווה Mithril Share (MIS) היום?
החי MISהמחיר ב USD הוא 0.106432 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIS ל USD?
המחיר הנוכחי של MIS ל USD הוא $ 0.106432. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mithril Share?
שווי השוק של MIS הוא $ 38.22K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIS?
ההיצע במחזור של MIS הוא 359.10K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIS?
‏‏MIS השיג מחיר שיא (ATH) של 3,407.79 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIS?
MIS ‏‏רשם מחירATL של 0.01137727 USD.
מהו נפח המסחר של MIS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIS הוא -- USD.
האם MIS יעלה השנה?
MIS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:59:04 (UTC+8)

