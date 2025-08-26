עוד על KAKA

Miss Kaka סֵמֶל

Miss Kaka מחיר (KAKA)

לא רשום

1 KAKA ל USDמחיר חי:

--
----
-4.10%1D
mexc
USD
Miss Kaka (KAKA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:41:11 (UTC+8)

Miss Kaka (KAKA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00198218
$ 0.00198218$ 0.00198218

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.13%

-15.61%

-15.61%

Miss Kaka (KAKA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KAKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KAKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00198218, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KAKA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.13% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.61% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miss Kaka (KAKA) מידע שוק

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

--
----

$ 61.12K
$ 61.12K$ 61.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Miss Kaka הוא $ 61.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KAKA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.12K.

Miss Kaka (KAKA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Miss Kakaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiss Kaka ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiss Kaka ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Miss Kakaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.13%
30 ימים$ 0-27.53%
60 ימים$ 0-33.86%
90 ימים$ 0--

מה זהMiss Kaka (KAKA)

Introducing Miss Kaka ($KAKA) – The Adorable Meme Coin with Big Potential! Meet Miss Kaka ($KAKA), the super cute teddy dog of Binance founder YiHe, now immortalized as the latest meme coin sensation! Inspired by the charm and playfulness of Miss Kaka herself, $KAKA is more than just a token—it’s a community-driven movement bringing together dog lovers, meme enthusiasts, and crypto fans alike. With fun utilities, viral potential, and a strong Binance connection, $KAKA is set to become the next big thing in the meme coin space. Get ready to wag, woof, and win with Miss Kaka ($KAKA)! 🐶🚀 Stay tuned for launch updates and join the KAKA Army today

Miss Kaka (KAKA) משאב

האתר הרשמי

Miss Kakaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Miss Kaka (KAKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Miss Kaka (KAKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Miss Kaka.

בדוק את Miss Kaka תחזית המחיר עכשיו‏!

KAKA למטבעות מקומיים

Miss Kaka (KAKA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Miss Kaka (KAKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KAKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Miss Kaka (KAKA)

כמה שווה Miss Kaka (KAKA) היום?
החי KAKAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KAKA ל USD?
המחיר הנוכחי של KAKA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Miss Kaka?
שווי השוק של KAKA הוא $ 61.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KAKA?
ההיצע במחזור של KAKA הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KAKA?
‏‏KAKA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00198218 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KAKA?
KAKA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KAKA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KAKA הוא -- USD.
האם KAKA יעלה השנה?
KAKA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KAKA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:41:11 (UTC+8)

