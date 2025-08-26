Miraya 7f (M7F) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0.00112931
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) --
שינוי מחיר (1D) -4.65%
שינוי מחיר (7D) -1.41%

Miraya 7f (M7F) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, M7F נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. M7Fהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112931, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, M7F השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miraya 7f (M7F) מידע שוק

שווי שוק $ 17.26K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 17.26K
אספקת מחזור 997.60M
אספקה כוללת 997,597,270.829919

שווי השוק הנוכחי של Miraya 7f הוא $ 17.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של M7F הוא 997.60M, עם היצע כולל של 997597270.829919. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.26K.