Miraya 7f סֵמֶל

Miraya 7f מחיר (M7F)

לא רשום

1 M7F ל USDמחיר חי:

--
----
-4.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Miraya 7f (M7F) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:55 (UTC+8)

Miraya 7f (M7F) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112931
$ 0.00112931$ 0.00112931

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.65%

-1.41%

-1.41%

Miraya 7f (M7F) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, M7F נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. M7Fהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112931, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, M7F השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miraya 7f (M7F) מידע שוק

$ 17.26K
$ 17.26K$ 17.26K

--
----

$ 17.26K
$ 17.26K$ 17.26K

997.60M
997.60M 997.60M

997,597,270.829919
997,597,270.829919 997,597,270.829919

שווי השוק הנוכחי של Miraya 7f הוא $ 17.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של M7F הוא 997.60M, עם היצע כולל של 997597270.829919. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.26K.

Miraya 7f (M7F) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Miraya 7fל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiraya 7f ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiraya 7f ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Miraya 7fל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.65%
30 ימים$ 0-11.41%
60 ימים$ 0+2.96%
90 ימים$ 0--

מה זהMiraya 7f (M7F)

Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.

Miraya 7f (M7F) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

M7F למטבעות מקומיים

Miraya 7f (M7F) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Miraya 7f (M7F) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על M7F הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Miraya 7f (M7F)

כמה שווה Miraya 7f (M7F) היום?
החי M7Fהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי M7F ל USD?
המחיר הנוכחי של M7F ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Miraya 7f?
שווי השוק של M7F הוא $ 17.26K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של M7F?
ההיצע במחזור של M7F הוא 997.60M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של M7F?
‏‏M7F השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00112931 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של M7F?
M7F ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של M7F?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור M7F הוא -- USD.
האם M7F יעלה השנה?
M7F ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את M7F תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:55 (UTC+8)

