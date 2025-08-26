Miraya 7f מחיר (M7F)
Miraya 7f (M7F) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, M7F נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. M7Fהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00112931, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, M7F השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.65% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Miraya 7f הוא $ 17.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של M7F הוא 997.60M, עם היצע כולל של 997597270.829919. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.26K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Miraya 7fל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiraya 7f ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiraya 7f ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Miraya 7fל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-4.65%
|30 ימים
|$ 0
|-11.41%
|60 ימים
|$ 0
|+2.96%
|90 ימים
|$ 0
|--
Miraya 7f is an autonomous agent for helping token launches promote their tokens through KOLs/Degens by increasing the hype on X. With Miraya 7f, you can create campaigns, x users start posting using the campaign-relevant hashtag and get incentivized. It consists of 3 agents work autonomously with each other Terminal Agent: Tag Miraya to launch a campaign—it sets a unique hashtag, generates an address within the TEE, and verifies if the user has funded it. Users can also pay extra to have their campaign promoted through Miraya’s official automated posts. Scoring Agent: It scores posts and assigns points to all accounts using the campaign-specific hashtag for a campaign. To prevent spam and AI-generated posts, it employs a Points Factor formula. Fee Incentive Agent: While distributing funds to users, it evaluates the campaign’s success based on predefined campaign weights and charges a fee ranging from 1-7% per campaign. This process is powered by a fine-tuned ML model.
