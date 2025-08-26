עוד על MIRX

Mirada AI סֵמֶל

Mirada AI מחיר (MIRX)

לא רשום

1 MIRX ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Mirada AI (MIRX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:40:22 (UTC+8)

Mirada AI (MIRX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01443
$ 0.01443$ 0.01443

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.02%

+2.43%

+2.43%

Mirada AI (MIRX) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIRX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIRXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01443, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIRX השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mirada AI (MIRX) מידע שוק

$ 1.88K
$ 1.88K$ 1.88K

--
----

$ 26.65K
$ 26.65K$ 26.65K

69.83M
69.83M 69.83M

988,908,518.0764377
988,908,518.0764377 988,908,518.0764377

שווי השוק הנוכחי של Mirada AI הוא $ 1.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIRX הוא 69.83M, עם היצע כולל של 988908518.0764377. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.65K.

Mirada AI (MIRX) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mirada AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMirada AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMirada AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mirada AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.02%
30 ימים$ 0-35.76%
60 ימים$ 0-28.57%
90 ימים$ 0--

מה זהMirada AI (MIRX)

Mirada AI is a decentralized artificial intelligence platform that leverages blockchain technology to democratize AI capabilities. It offers a range of advanced AI services, including image generation, natural language processing, AI search, audio generation, and animation, which can be accessed through its platform, bots, and easy-to-use APIs. This platform aims to bridge the gap between blockchain and AI, providing a decentralized model that promotes community engagement, unbiased AI, and sustainable funding. MIRX is the native cryptocurrency of the Mirada AI platform. It is used to upgrade to a Premium subscription that unlocks faster generation times, better models, and new features. It can also facilitate transactions, governance, and other economic activities within the ecosystem.

Mirada AI (MIRX) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mirada AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mirada AI (MIRX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mirada AI (MIRX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mirada AI.

בדוק את Mirada AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MIRX למטבעות מקומיים

Mirada AI (MIRX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mirada AI (MIRX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIRX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mirada AI (MIRX)

כמה שווה Mirada AI (MIRX) היום?
החי MIRXהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIRX ל USD?
המחיר הנוכחי של MIRX ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mirada AI?
שווי השוק של MIRX הוא $ 1.88K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIRX?
ההיצע במחזור של MIRX הוא 69.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIRX?
‏‏MIRX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01443 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIRX?
MIRX ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MIRX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIRX הוא -- USD.
האם MIRX יעלה השנה?
MIRX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIRX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:40:22 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.