Miracle Play (MPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.01088789 גבוה 24 שעות $ 0.01103336 שיא כל הזמנים $ 0.136579 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00475254 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.17% שינוי מחיר (1D) -0.90% שינוי מחיר (7D) -3.29%

Miracle Play (MPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01090672. במהלך 24 השעות האחרונות, MPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01088789 לבין שיא של $ 0.01103336, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.136579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00475254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPT השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miracle Play (MPT) מידע שוק

שווי שוק $ 10.68M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.66M אספקת מחזור 981.15M אספקה כוללת 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Miracle Play הוא $ 10.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPT הוא 981.15M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.66M.