עוד על MPT

MPT מידע על מחיר

MPT מסמך לבן

MPT אתר רשמי

MPT טוקניומיקה

MPT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Miracle Play סֵמֶל

Miracle Play מחיר (MPT)

לא רשום

1 MPT ל USDמחיר חי:

$0.01090289
$0.01090289$0.01090289
-0.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Miracle Play (MPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:32:44 (UTC+8)

Miracle Play (MPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.01088789
$ 0.01088789$ 0.01088789
24 שעות נמוך
$ 0.01103336
$ 0.01103336$ 0.01103336
גבוה 24 שעות

$ 0.01088789
$ 0.01088789$ 0.01088789

$ 0.01103336
$ 0.01103336$ 0.01103336

$ 0.136579
$ 0.136579$ 0.136579

$ 0.00475254
$ 0.00475254$ 0.00475254

+0.17%

-0.90%

-3.29%

-3.29%

Miracle Play (MPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.01090672. במהלך 24 השעות האחרונות, MPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01088789 לבין שיא של $ 0.01103336, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.136579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00475254.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MPT השתנה ב +0.17% במהלך השעה האחרונה, -0.90% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miracle Play (MPT) מידע שוק

$ 10.68M
$ 10.68M$ 10.68M

--
----

$ 32.66M
$ 32.66M$ 32.66M

981.15M
981.15M 981.15M

3,000,000,000.0
3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Miracle Play הוא $ 10.68M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MPT הוא 981.15M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.66M.

Miracle Play (MPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Miracle Playל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiracle Play ל USDהיה . $ -0.0042596456.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiracle Play ל USDהיה $ -0.0038196511.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Miracle Playל USDהיה $ -0.01006663606971358.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.90%
30 ימים$ -0.0042596456-39.05%
60 ימים$ -0.0038196511-35.02%
90 ימים$ -0.01006663606971358-47.99%

מה זהMiracle Play (MPT)

Miracle Play: AI Agents Powering Competitive Play Miracle Play is a blockchain-powered esports tournament platform optimized for competitive gaming. Initially built with multi-chain integration, it has expanded to operate on its own mainnet, Miracle Chain. This enables an advanced esports ecosystem powered by AI Agents, ensuring fair, transparent, and high-performance tournaments across various games.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Miracle Play (MPT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Miracle Playתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Miracle Play (MPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Miracle Play (MPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Miracle Play.

בדוק את Miracle Play תחזית המחיר עכשיו‏!

MPT למטבעות מקומיים

Miracle Play (MPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Miracle Play (MPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Miracle Play (MPT)

כמה שווה Miracle Play (MPT) היום?
החי MPTהמחיר ב USD הוא 0.01090672 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MPT ל USD?
המחיר הנוכחי של MPT ל USD הוא $ 0.01090672. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Miracle Play?
שווי השוק של MPT הוא $ 10.68M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MPT?
ההיצע במחזור של MPT הוא 981.15M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MPT?
‏‏MPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.136579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MPT?
MPT ‏‏רשם מחירATL של 0.00475254 USD.
מהו נפח המסחר של MPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MPT הוא -- USD.
האם MPT יעלה השנה?
MPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:32:44 (UTC+8)

Miracle Play (MPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.