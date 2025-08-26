עוד על MINTYGIRL

Minty Girl סֵמֶל

Minty Girl מחיר (MINTYGIRL)

לא רשום

1 MINTYGIRL ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Minty Girl (MINTYGIRL) טבלת מחירים חיה
Minty Girl (MINTYGIRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.26%

+5.26%

Minty Girl (MINTYGIRL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MINTYGIRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINTYGIRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINTYGIRL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Minty Girl (MINTYGIRL) מידע שוק

$ 10.72K
$ 10.72K$ 10.72K

--
----

$ 11.04K
$ 11.04K$ 11.04K

964.23M
964.23M 964.23M

993,412,811.897384
993,412,811.897384 993,412,811.897384

שווי השוק הנוכחי של Minty Girl הוא $ 10.72K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINTYGIRL הוא 964.23M, עם היצע כולל של 993412811.897384. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.04K.

Minty Girl (MINTYGIRL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Minty Girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMinty Girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMinty Girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Minty Girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+7.24%
60 ימים$ 0+49.73%
90 ימים$ 0--

מה זהMinty Girl (MINTYGIRL)

This token is based off the minty girl website app utility> this utility allows consumers to customize a predetermined CA with a character choice of their choosing either at the end or the beginning of the newly minted tokens contract address. These minty girl minted tokens are released on the pump (dot) fun platform, circumventing the need to access pump (dot) fun platform. The ability to buy and sell those CAs are also available on the minty girl website platform. The fees associated with the token mints are .1 and 50% of the fee goes a purchase and burn of minty girl token, and the other 50% goes to the developer(to be used on marketing)

Minty Girl (MINTYGIRL) משאב

האתר הרשמי

Minty Girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Minty Girl (MINTYGIRL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Minty Girl (MINTYGIRL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Minty Girl.

בדוק את Minty Girl תחזית המחיר עכשיו‏!

MINTYGIRL למטבעות מקומיים

Minty Girl (MINTYGIRL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Minty Girl (MINTYGIRL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINTYGIRL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Minty Girl (MINTYGIRL)

כמה שווה Minty Girl (MINTYGIRL) היום?
החי MINTYGIRLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MINTYGIRL ל USD?
המחיר הנוכחי של MINTYGIRL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Minty Girl?
שווי השוק של MINTYGIRL הוא $ 10.72K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MINTYGIRL?
ההיצע במחזור של MINTYGIRL הוא 964.23M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MINTYGIRL?
‏‏MINTYGIRL השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MINTYGIRL?
MINTYGIRL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MINTYGIRL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MINTYGIRL הוא -- USD.
האם MINTYGIRL יעלה השנה?
MINTYGIRL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MINTYGIRL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
