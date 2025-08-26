MintSwapToken (MST) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.01026413 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -3.64% שינוי מחיר (7D) +3.95%

MintSwapToken (MST) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MST נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01026413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MST השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MintSwapToken (MST) מידע שוק

שווי שוק $ 20.69K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.53K אספקת מחזור 61.71M אספקה כוללת 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MintSwapToken הוא $ 20.69K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MST הוא 61.71M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.53K.