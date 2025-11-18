Mint Club V1 מחיר היום

מחיר Mint Club V1 (MINT) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 1.15% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINT ל USD הוא -- לכל MINT.

Mint Club V1 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 328,761, עם היצע במחזור של 1.15T MINT. ב‑24 השעות האחרונות, MINT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MINT נע ב +0.43% בשעה האחרונה ו -6.56% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mint Club V1 (MINT) מידע שוק

שווי שוק $ 328.76K$ 328.76K $ 328.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 328.76K$ 328.76K $ 328.76K אספקת מחזור 1.15T 1.15T 1.15T אספקה כוללת 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0 1,149,363,840,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mint Club V1 הוא $ 328.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINT הוא 1.15T, עם היצע כולל של 1149363840000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 328.76K.