Miniature Woolly Mammoth סֵמֶל

Miniature Woolly Mammoth מחיר (WOOLLY)

לא רשום

1 WOOLLY ל USDמחיר חי:

$0.00100846
$0.00100846
-0.70%1D
USD
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) טבלת מחירים חיה
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 0.00113842
$ 0.00113842
גבוה 24 שעות

$ 0.00113842
$ 0.00113842$ 0.00113842

$ 0.00926591
$ 0.00926591$ 0.00926591

-2.49%

-0.75%

-12.10%

-12.10%

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100846. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00113842, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00926591, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOLLY השתנה ב -2.49% במהלך השעה האחרונה, -0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) מידע שוק

$ 1.01M
$ 1.01M

--
----

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Miniature Woolly Mammoth הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOLLY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Miniature Woolly Mammothל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiniature Woolly Mammoth ל USDהיה . $ -0.0004937092.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiniature Woolly Mammoth ל USDהיה $ -0.0003561961.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Miniature Woolly Mammothל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.75%
30 ימים$ -0.0004937092-48.95%
60 ימים$ -0.0003561961-35.32%
90 ימים$ 0--

מה זהMiniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

Elon has been saying on X for a couple months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future. As we all know with Elon, he doesn’t joke about this stuff. Elon has been saying on X for a few months now that he wants a miniature woolly mammoth as a pet once Colossal Biosciences brings them back from extinction. Colossal recently brought back the Dire Wolf so this is very well a possibility in the not so distant future.

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) משאב

האתר הרשמי

Miniature Woolly Mammothתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Miniature Woolly Mammoth.

בדוק את Miniature Woolly Mammoth תחזית המחיר עכשיו‏!

WOOLLY למטבעות מקומיים

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על WOOLLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY)

כמה שווה Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) היום?
החי WOOLLYהמחיר ב USD הוא 0.00100846 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי WOOLLY ל USD?
המחיר הנוכחי של WOOLLY ל USD הוא $ 0.00100846. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Miniature Woolly Mammoth?
שווי השוק של WOOLLY הוא $ 1.01M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של WOOLLY?
ההיצע במחזור של WOOLLY הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של WOOLLY?
‏‏WOOLLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00926591 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של WOOLLY?
WOOLLY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של WOOLLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור WOOLLY הוא -- USD.
האם WOOLLY יעלה השנה?
WOOLLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את WOOLLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.