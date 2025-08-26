Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0.00113842 $ 0.00113842 $ 0.00113842 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0.00113842$ 0.00113842 $ 0.00113842 שיא כל הזמנים $ 0.00926591$ 0.00926591 $ 0.00926591 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.49% שינוי מחיר (1D) -0.75% שינוי מחיר (7D) -12.10% שינוי מחיר (7D) -12.10%

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00100846. במהלך 24 השעות האחרונות, WOOLLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0.00113842, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. WOOLLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00926591, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, WOOLLY השתנה ב -2.49% במהלך השעה האחרונה, -0.75% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.10% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miniature Woolly Mammoth (WOOLLY) מידע שוק

שווי שוק $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Miniature Woolly Mammoth הוא $ 1.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOOLLY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.01M.