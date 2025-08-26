עוד על MINIGOUT

MINIGOUT מידע על מחיר

MINIGOUT אתר רשמי

MINIGOUT טוקניומיקה

MINIGOUT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mini GOUT סֵמֶל

Mini GOUT מחיר (MINIGOUT)

לא רשום

1 MINIGOUT ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mini GOUT (MINIGOUT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:40:57 (UTC+8)

Mini GOUT (MINIGOUT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.37%

+6.37%

Mini GOUT (MINIGOUT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MINIGOUT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MINIGOUTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MINIGOUT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mini GOUT (MINIGOUT) מידע שוק

$ 129.92K
$ 129.92K$ 129.92K

--
----

$ 129.92K
$ 129.92K$ 129.92K

555.00B
555.00B 555.00B

555,000,000,000.0
555,000,000,000.0 555,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mini GOUT הוא $ 129.92K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MINIGOUT הוא 555.00B, עם היצע כולל של 555000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 129.92K.

Mini GOUT (MINIGOUT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mini GOUTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMini GOUT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMini GOUT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mini GOUTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+13.39%
60 ימים$ 0+37.10%
90 ימים$ 0--

מה זהMini GOUT (MINIGOUT)

MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mini GOUT (MINIGOUT) משאב

האתר הרשמי

Mini GOUTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mini GOUT (MINIGOUT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mini GOUT (MINIGOUT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mini GOUT.

בדוק את Mini GOUT תחזית המחיר עכשיו‏!

MINIGOUT למטבעות מקומיים

Mini GOUT (MINIGOUT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mini GOUT (MINIGOUT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MINIGOUT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mini GOUT (MINIGOUT)

כמה שווה Mini GOUT (MINIGOUT) היום?
החי MINIGOUTהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MINIGOUT ל USD?
המחיר הנוכחי של MINIGOUT ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mini GOUT?
שווי השוק של MINIGOUT הוא $ 129.92K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MINIGOUT?
ההיצע במחזור של MINIGOUT הוא 555.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MINIGOUT?
‏‏MINIGOUT השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MINIGOUT?
MINIGOUT ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MINIGOUT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MINIGOUT הוא -- USD.
האם MINIGOUT יעלה השנה?
MINIGOUT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MINIGOUT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:40:57 (UTC+8)

Mini GOUT (MINIGOUT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.