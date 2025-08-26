MineTard AI (MTARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.0090891$ 0.0090891 $ 0.0090891 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -5.93% שינוי מחיר (7D) +2.35% שינוי מחיר (7D) +2.35%

MineTard AI (MTARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MTARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0090891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTARD השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MineTard AI (MTARD) מידע שוק

שווי שוק $ 85.94K$ 85.94K $ 85.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 85.94K$ 85.94K $ 85.94K אספקת מחזור 999.88M 999.88M 999.88M אספקה כוללת 999,883,814.795598 999,883,814.795598 999,883,814.795598

שווי השוק הנוכחי של MineTard AI הוא $ 85.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTARD הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999883814.795598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.94K.