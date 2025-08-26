עוד על MTARD

MineTard AI סֵמֶל

MineTard AI מחיר (MTARD)

לא רשום

1 MTARD ל USDמחיר חי:

--
----
-5.90%1D
USD
MineTard AI (MTARD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:40:50 (UTC+8)

MineTard AI (MTARD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0090891
$ 0.0090891$ 0.0090891

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-5.93%

+2.35%

+2.35%

MineTard AI (MTARD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MTARD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTARDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0090891, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTARD השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MineTard AI (MTARD) מידע שוק

$ 85.94K
$ 85.94K$ 85.94K

--
----

$ 85.94K
$ 85.94K$ 85.94K

999.88M
999.88M 999.88M

999,883,814.795598
999,883,814.795598 999,883,814.795598

שווי השוק הנוכחי של MineTard AI הוא $ 85.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTARD הוא 999.88M, עם היצע כולל של 999883814.795598. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 85.94K.

MineTard AI (MTARD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MineTard AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMineTard AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMineTard AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MineTard AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.93%
30 ימים$ 0-13.68%
60 ימים$ 0-14.82%
90 ימים$ 0--

מה זהMineTard AI (MTARD)

MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MineTard AI (MTARD) משאב

האתר הרשמי

MineTard AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MineTard AI (MTARD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MineTard AI (MTARD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MineTard AI.

בדוק את MineTard AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MTARD למטבעות מקומיים

MineTard AI (MTARD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MineTard AI (MTARD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTARD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MineTard AI (MTARD)

כמה שווה MineTard AI (MTARD) היום?
החי MTARDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTARD ל USD?
המחיר הנוכחי של MTARD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MineTard AI?
שווי השוק של MTARD הוא $ 85.94K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTARD?
ההיצע במחזור של MTARD הוא 999.88M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTARD?
‏‏MTARD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0090891 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTARD?
MTARD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MTARD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTARD הוא -- USD.
האם MTARD יעלה השנה?
MTARD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTARD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
