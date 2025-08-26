Mineral Vault I Security Token (MNRL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.996881 $ 0.996881 $ 0.996881 24 שעות נמוך $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.996881$ 0.996881 $ 0.996881 גבוה 24 שעות $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 שיא כל הזמנים $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 המחיר הנמוך ביותר $ 0.976083$ 0.976083 $ 0.976083 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) +0.02% שינוי מחיר (7D) -0.21% שינוי מחיר (7D) -0.21%

Mineral Vault I Security Token (MNRL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99882. במהלך 24 השעות האחרונות, MNRL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.996881 לבין שיא של $ 1.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNRLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.007, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.976083.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNRL השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, +0.02% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.21% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mineral Vault I Security Token (MNRL) מידע שוק

שווי שוק $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.98M$ 9.98M $ 9.98M אספקת מחזור 2.28M 2.28M 2.28M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mineral Vault I Security Token הוא $ 2.28M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNRL הוא 2.28M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.98M.