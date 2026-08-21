Minecraft Grandma Fund מחיר היום

מחיר Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.62% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GRANDMA ל USD הוא $ 0 לכל GRANDMA.

Minecraft Grandma Fund כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,951, עם היצע במחזור של 999.95M GRANDMA. ב‑24 השעות האחרונות, GRANDMA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00335404, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, GRANDMA נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +17.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) מידע שוק

שווי שוק $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K אספקת מחזור 999.95M 999.95M 999.95M אספקה כוללת 999,954,661.487922 999,954,661.487922 999,954,661.487922

שווי השוק הנוכחי של Minecraft Grandma Fund הוא $ 25.95K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של GRANDMA הוא 999.95M, עם היצע כולל של 999954661.487922. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.95K.