עוד על MNB

MNB מידע על מחיר

MNB מסמך לבן

MNB אתר רשמי

MNB טוקניומיקה

MNB תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Mineable סֵמֶל

Mineable מחיר (MNB)

לא רשום

1 MNB ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Mineable (MNB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:32 (UTC+8)

Mineable (MNB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.124163
$ 0.124163$ 0.124163

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Mineable (MNB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MNB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MNBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.124163, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MNB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mineable (MNB) מידע שוק

$ 15.59K
$ 15.59K$ 15.59K

--
----

$ 17.75K
$ 17.75K$ 17.75K

599.47M
599.47M 599.47M

682,290,000.0
682,290,000.0 682,290,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mineable הוא $ 15.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MNB הוא 599.47M, עם היצע כולל של 682290000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.75K.

Mineable (MNB) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mineableל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMineable ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMineable ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mineableל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-98.72%
60 ימים$ 0-52.70%
90 ימים$ 0--

מה זהMineable (MNB)

What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Mineable (MNB) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mineableתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mineable (MNB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mineable (MNB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mineable.

בדוק את Mineable תחזית המחיר עכשיו‏!

MNB למטבעות מקומיים

Mineable (MNB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mineable (MNB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MNB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mineable (MNB)

כמה שווה Mineable (MNB) היום?
החי MNBהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MNB ל USD?
המחיר הנוכחי של MNB ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mineable?
שווי השוק של MNB הוא $ 15.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MNB?
ההיצע במחזור של MNB הוא 599.47M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MNB?
‏‏MNB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.124163 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MNB?
MNB ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MNB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MNB הוא -- USD.
האם MNB יעלה השנה?
MNB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MNB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:32 (UTC+8)

Mineable (MNB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.