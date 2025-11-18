Mine Blue מחיר היום

מחיר Mine Blue (MB) בזמן אמת היום הוא $ 0.04370973, עם שינוי של 4.90% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MB ל USD הוא $ 0.04370973 לכל MB.

Mine Blue כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 62,951,868, עם היצע במחזור של 1.44B MB. ב‑24 השעות האחרונות, MB סחר בין $ 0.0436985 (נמוך) ל $ 0.04994429 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.065992, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01399899.

ביצועים לטווח קצר, MB נע ב -6.25% בשעה האחרונה ו +17.08% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mine Blue (MB) מידע שוק

שווי שוק $ 62.95M$ 62.95M $ 62.95M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 437.09M$ 437.09M $ 437.09M אספקת מחזור 1.44B 1.44B 1.44B אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

