Mindfak By Matt Furie מחיר היום

מחיר Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.97% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MINDFAK ל USD הוא $ 0 לכל MINDFAK.

Mindfak By Matt Furie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 87,901, עם היצע במחזור של 690.00M MINDFAK. ב‑24 השעות האחרונות, MINDFAK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01701608, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MINDFAK נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +25.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 16.74K.

Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) מידע שוק

שווי שוק $ 87.90K$ 87.90K $ 87.90K נפח (24 שעות) $ 16.74K$ 16.74K $ 16.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 87.90K$ 87.90K $ 87.90K אספקת מחזור 690.00M 690.00M 690.00M אספקה כוללת 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mindfak By Matt Furie הוא $ 87.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.74K. ההיצע במחזור של MINDFAK הוא 690.00M, עם היצע כולל של 690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 87.90K.