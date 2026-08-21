Mind of Pepe מחיר היום

מחיר Mind of Pepe (MIND) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.95% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIND ל USD הוא $ 0 לכל MIND.

Mind of Pepe כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,141,844, עם היצע במחזור של 26.19B MIND. ב‑24 השעות האחרונות, MIND סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00408442, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIND נע ב +3.48% בשעה האחרונה ו +37.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mind of Pepe (MIND) מידע שוק

שווי שוק $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M אספקת מחזור 26.19B 26.19B 26.19B אספקה כוללת 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0 45,690,040,402.0

שווי השוק הנוכחי של Mind of Pepe הוא $ 1.14M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIND הוא 26.19B, עם היצע כולל של 45690040402.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.99M.