Mind Body Soul (MBS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.286175 גבוה 24 שעות $ 0.389634 שיא כל הזמנים $ 1.088 המחיר הנמוך ביותר $ 0.286175 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -6.03% שינוי מחיר (7D) -11.13%

Mind Body Soul (MBS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.366063. במהלך 24 השעות האחרונות, MBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.286175 לבין שיא של $ 0.389634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.286175.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBS השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mind Body Soul (MBS) מידע שוק

שווי שוק $ 1.83M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.83M אספקת מחזור 5.00M אספקה כוללת 5,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mind Body Soul הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBS הוא 5.00M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.