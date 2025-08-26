Mind Body Soul מחיר (MBS)
Mind Body Soul (MBS) המחיר בזמן אמת של הוא $0.366063. במהלך 24 השעות האחרונות, MBS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.286175 לבין שיא של $ 0.389634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MBSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.088, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.286175.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MBS השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -6.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-11.13% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Mind Body Soul הוא $ 1.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MBS הוא 5.00M, עם היצע כולל של 5000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.83M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Mind Body Soulל USDהיה $ -0.0235301680104643.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMind Body Soul ל USDהיה . $ -0.1423189615.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMind Body Soul ל USDהיה $ -0.1697163244.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mind Body Soulל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.0235301680104643
|-6.03%
|30 ימים
|$ -0.1423189615
|-38.87%
|60 ימים
|$ -0.1697163244
|-46.36%
|90 ימים
|$ 0
|--
MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!
