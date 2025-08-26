MimboGameGroup (MGG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00150692 $ 0.00150692 $ 0.00150692 24 שעות נמוך $ 0.00151036 $ 0.00151036 $ 0.00151036 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00150692$ 0.00150692 $ 0.00150692 גבוה 24 שעות $ 0.00151036$ 0.00151036 $ 0.00151036 שיא כל הזמנים $ 0.00151499$ 0.00151499 $ 0.00151499 המחיר הנמוך ביותר $ 0.0011239$ 0.0011239 $ 0.0011239 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.06% שינוי מחיר (1D) +0.11% שינוי מחיר (7D) +0.24% שינוי מחיר (7D) +0.24%

MimboGameGroup (MGG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00150996. במהלך 24 השעות האחרונות, MGG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00150692 לבין שיא של $ 0.00151036, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MGGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00151499, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0011239.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MGG השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.11% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MimboGameGroup (MGG) מידע שוק

שווי שוק $ 173.01M$ 173.01M $ 173.01M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 173.01M$ 173.01M $ 173.01M אספקת מחזור 114.60B 114.60B 114.60B אספקה כוללת 114,600,000,000.0 114,600,000,000.0 114,600,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MimboGameGroup הוא $ 173.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MGG הוא 114.60B, עם היצע כולל של 114600000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.01M.