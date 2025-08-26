עוד על MILO

Milo Token סֵמֶל

Milo Token מחיר (MILO)

לא רשום

1 MILO ל USDמחיר חי:

--
----
-4.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Milo Token (MILO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:47 (UTC+8)

Milo Token (MILO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

-4.63%

+0.87%

+0.87%

Milo Token (MILO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MILO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILO השתנה ב -0.30% במהלך השעה האחרונה, -4.63% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Milo Token (MILO) מידע שוק

$ 18.04K
$ 18.04K$ 18.04K

--
----

$ 18.04K
$ 18.04K$ 18.04K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Milo Token הוא $ 18.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILO הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.04K.

Milo Token (MILO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Milo Tokenל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMilo Token ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMilo Token ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Milo Tokenל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.63%
30 ימים$ 0+13.40%
60 ימים$ 0+75.59%
90 ימים$ 0--

מה זהMilo Token (MILO)

Milo, the globally beloved toy Poodle from the Sylvanian Families, also affectionately known as "Xiao Biga," has captured hearts worldwide with its charming and adorable appearance. But there's more to Milo than just cuteness! Inspired by this iconic character, Milo is now also a cryptocurrency built on the Ethereum blockchain. Recently listed on Uniswap, Milo aims to combine the world of digital currency with the playful, heartwarming spirit of the Sylvanian Families. As a meme-based token, Milo is gaining popularity, attracting fans of both the toy and crypto communities.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Milo Token (MILO) משאב

האתר הרשמי

Milo Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Milo Token (MILO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Milo Token (MILO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Milo Token.

בדוק את Milo Token תחזית המחיר עכשיו‏!

MILO למטבעות מקומיים

Milo Token (MILO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Milo Token (MILO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MILO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Milo Token (MILO)

כמה שווה Milo Token (MILO) היום?
החי MILOהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MILO ל USD?
המחיר הנוכחי של MILO ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Milo Token?
שווי השוק של MILO הוא $ 18.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MILO?
ההיצע במחזור של MILO הוא 100.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MILO?
‏‏MILO השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MILO?
MILO ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MILO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MILO הוא -- USD.
האם MILO יעלה השנה?
MILO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MILO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.