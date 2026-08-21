Million Airdrop מחיר היום

מחיר Million Airdrop (MAD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.48% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MAD ל USD הוא $ 0 לכל MAD.

Million Airdrop כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 39,202, עם היצע במחזור של 999.99M MAD. ב‑24 השעות האחרונות, MAD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MAD נע ב -0.25% בשעה האחרונה ו +23.41% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Million Airdrop (MAD) מידע שוק

שווי שוק $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 39.20K$ 39.20K $ 39.20K אספקת מחזור 999.99M 999.99M 999.99M אספקה כוללת 999,991,404.761983 999,991,404.761983 999,991,404.761983

שווי השוק הנוכחי של Million Airdrop הוא $ 39.20K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAD הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991404.761983. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 39.20K.