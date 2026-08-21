MilkyWay מחיר היום

מחיר MilkyWay (MILK) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MILK ל USD הוא $ 0 לכל MILK.

MilkyWay כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 42,375, עם היצע במחזור של 1.20B MILK. ב‑24 השעות האחרונות, MILK סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.161821, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MILK נע ב -- בשעה האחרונה ו -16.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MilkyWay (MILK) מידע שוק

שווי שוק $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.38K$ 42.38K $ 42.38K אספקת מחזור 1.20B 1.20B 1.20B אספקה כוללת 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MilkyWay הוא $ 42.38K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILK הוא 1.20B, עם היצע כולל של 1200000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.38K.