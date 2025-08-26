MilkySwap (MILKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.912917$ 0.912917 $ 0.912917 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -3.74% שינוי מחיר (7D) -3.74%

MilkySwap (MILKY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00241632. במהלך 24 השעות האחרונות, MILKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.912917, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILKY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MilkySwap (MILKY) מידע שוק

שווי שוק $ 55.55K$ 55.55K $ 55.55K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.99K$ 98.99K $ 98.99K אספקת מחזור 22.99M 22.99M 22.99M אספקה כוללת 40,965,532.0 40,965,532.0 40,965,532.0

שווי השוק הנוכחי של MilkySwap הוא $ 55.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILKY הוא 22.99M, עם היצע כולל של 40965532.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.99K.