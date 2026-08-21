Milk Money מחיר היום

מחיר Milk Money (MM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00127368, עם שינוי של 6.17% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MM ל USD הוא $ 0.00127368 לכל MM.

Milk Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,273,140, עם היצע במחזור של 999.96M MM. ב‑24 השעות האחרונות, MM סחר בין $ 0.0011861 (נמוך) ל $ 0.00129812 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0019144, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MM נע ב -0.32% בשעה האחרונה ו +32.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 70.82K.

Milk Money (MM) מידע שוק

שווי שוק $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M נפח (24 שעות) $ 70.82K$ 70.82K $ 70.82K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M אספקת מחזור 999.96M 999.96M 999.96M אספקה כוללת 999,955,643.507773 999,955,643.507773 999,955,643.507773

שווי השוק הנוכחי של Milk Money הוא $ 1.27M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 70.82K. ההיצע במחזור של MM הוא 999.96M, עם היצע כולל של 999955643.507773. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.