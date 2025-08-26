עוד על MILEI

MILEI מידע על מחיר

MILEI מסמך לבן

MILEI אתר רשמי

MILEI טוקניומיקה

MILEI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

MILEI Solana סֵמֶל

MILEI Solana מחיר (MILEI)

לא רשום

1 MILEI ל USDמחיר חי:

--
----
-1.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
MILEI Solana (MILEI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:09 (UTC+8)

MILEI Solana (MILEI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.89%

+8.01%

+8.01%

MILEI Solana (MILEI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MILEI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MILEIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MILEI השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MILEI Solana (MILEI) מידע שוק

$ 21.41K
$ 21.41K$ 21.41K

--
----

$ 21.41K
$ 21.41K$ 21.41K

999.83M
999.83M 999.83M

999,832,176.0
999,832,176.0 999,832,176.0

שווי השוק הנוכחי של MILEI Solana הוא $ 21.41K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MILEI הוא 999.83M, עם היצע כולל של 999832176.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.41K.

MILEI Solana (MILEI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של MILEI Solanaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMILEI Solana ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMILEI Solana ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של MILEI Solanaל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.89%
30 ימים$ 0-26.33%
60 ימים$ 0+3.30%
90 ימים$ 0--

מה זהMILEI Solana (MILEI)

MILEI is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena. As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

MILEI Solana (MILEI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

MILEI Solanaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MILEI Solana (MILEI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MILEI Solana (MILEI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MILEI Solana.

בדוק את MILEI Solana תחזית המחיר עכשיו‏!

MILEI למטבעות מקומיים

MILEI Solana (MILEI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MILEI Solana (MILEI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MILEI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על MILEI Solana (MILEI)

כמה שווה MILEI Solana (MILEI) היום?
החי MILEIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MILEI ל USD?
המחיר הנוכחי של MILEI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MILEI Solana?
שווי השוק של MILEI הוא $ 21.41K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MILEI?
ההיצע במחזור של MILEI הוא 999.83M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MILEI?
‏‏MILEI השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MILEI?
MILEI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MILEI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MILEI הוא -- USD.
האם MILEI יעלה השנה?
MILEI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MILEI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:09 (UTC+8)

MILEI Solana (MILEI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.