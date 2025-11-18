MiladyStrategy מחיר היום

מחיר MiladyStrategy (MLDSTR) בזמן אמת היום הוא $ 0.00003061, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLDSTR ל USD הוא $ 0.00003061 לכל MLDSTR.

MiladyStrategy כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 30,605, עם היצע במחזור של 1.00B MLDSTR. ב‑24 השעות האחרונות, MLDSTR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.0259101, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00002481.

ביצועים לטווח קצר, MLDSTR נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

MiladyStrategy (MLDSTR) מידע שוק

שווי שוק $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.61K$ 30.61K $ 30.61K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

