Milady Wif Hat (LADYF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.83% שינוי מחיר (1D) -12.78% שינוי מחיר (7D) -5.02% שינוי מחיר (7D) -5.02%

Milady Wif Hat (LADYF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LADYF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LADYFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LADYF השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -12.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Milady Wif Hat (LADYF) מידע שוק

שווי שוק $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Milady Wif Hat הוא $ 2.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LADYF הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.34M.