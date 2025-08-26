עוד על LADYF

Milady Wif Hat סֵמֶל

Milady Wif Hat מחיר (LADYF)

לא רשום

1 LADYF ל USDמחיר חי:

--
----
-12.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Milady Wif Hat (LADYF) טבלת מחירים חיה
Milady Wif Hat (LADYF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-12.78%

-5.02%

-5.02%

Milady Wif Hat (LADYF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LADYF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LADYFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LADYF השתנה ב -0.83% במהלך השעה האחרונה, -12.78% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Milady Wif Hat (LADYF) מידע שוק

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

--
----

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Milady Wif Hat הוא $ 2.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LADYF הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.34M.

Milady Wif Hat (LADYF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Milady Wif Hatל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMilady Wif Hat ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMilady Wif Hat ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Milady Wif Hatל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.78%
30 ימים$ 0+2.22%
60 ימים$ 0+28.17%
90 ימים$ 0--

מה זהMilady Wif Hat (LADYF)

Welcome to $LADYF, the meme coin representing the iconic Milady NFT collection wif hat. $LADYF embodies the full essence of a memetically optimised token. $LADYF transcends the realm of mere meme coins. It's a self-organised powerhouse, serving as the currency of cultural influence and charm. With the introduction of Milady wif hat, $LADYF becomes the epitome of drip, the currency of karma, and the accumulation of cuteness wif hat. Milady wif hat token isn't just $LADYF; $LADYF is the embodiment of Milady wif hat token. Join us on this journey where memes meet elegance, charm, and the iconic wif hat!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Milady Wif Hat (LADYF) משאב

האתר הרשמי

Milady Wif Hatתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Milady Wif Hat (LADYF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Milady Wif Hat (LADYF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Milady Wif Hat.

בדוק את Milady Wif Hat תחזית המחיר עכשיו‏!

LADYF למטבעות מקומיים

Milady Wif Hat (LADYF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Milady Wif Hat (LADYF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LADYF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Milady Wif Hat (LADYF)

כמה שווה Milady Wif Hat (LADYF) היום?
החי LADYFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LADYF ל USD?
המחיר הנוכחי של LADYF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Milady Wif Hat?
שווי השוק של LADYF הוא $ 2.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LADYF?
ההיצע במחזור של LADYF הוא 1.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LADYF?
‏‏LADYF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LADYF?
LADYF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LADYF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LADYF הוא -- USD.
האם LADYF יעלה השנה?
LADYF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LADYF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:42:09 (UTC+8)

