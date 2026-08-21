Milady Cult Coin מחיר היום

מחיר Milady Cult Coin (CULT) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 3.20% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ CULT ל USD הוא $ 0 לכל CULT.

Milady Cult Coin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,881,018, עם היצע במחזור של 46.88B CULT. ב‑24 השעות האחרונות, CULT סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00772251, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, CULT נע ב +0.35% בשעה האחרונה ו +16.68% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 248.73K.

Milady Cult Coin (CULT) מידע שוק

שווי שוק $ 6.88M$ 6.88M $ 6.88M נפח (24 שעות) $ 248.73K$ 248.73K $ 248.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.68M$ 14.68M $ 14.68M אספקת מחזור 46.88B 46.88B 46.88B אספקה כוללת 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

שווי השוק הנוכחי של Milady Cult Coin הוא $ 6.88M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 248.73K. ההיצע במחזור של CULT הוא 46.88B, עם היצע כולל של 99999999999.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.68M.