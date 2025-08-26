MIKI (MIKI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00404413$ 0.00404413 $ 0.00404413 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.49% שינוי מחיר (1D) -7.61% שינוי מחיר (7D) -0.87% שינוי מחיר (7D) -0.87%

MIKI (MIKI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MIKI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIKIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00404413, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIKI השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -7.61% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.87% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MIKI (MIKI) מידע שוק

שווי שוק $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.07K$ 13.07K $ 13.07K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של MIKI הוא $ 13.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIKI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.07K.