Mikawa Inu סֵמֶל

Mikawa Inu מחיר (SHIKOKU)

לא רשום

1 SHIKOKU ל USDמחיר חי:

--
----
-7.90%1D
mexc
USD
Mikawa Inu (SHIKOKU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:40:23 (UTC+8)

Mikawa Inu (SHIKOKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.35%

-7.99%

-13.81%

-13.81%

Mikawa Inu (SHIKOKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIKOKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIKOKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIKOKU השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -7.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mikawa Inu (SHIKOKU) מידע שוק

$ 113.21K
$ 113.21K$ 113.21K

--
----

$ 113.21K
$ 113.21K$ 113.21K

998.89T
998.89T 998.89T

998,887,811,133,468.6
998,887,811,133,468.6 998,887,811,133,468.6

שווי השוק הנוכחי של Mikawa Inu הוא $ 113.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIKOKU הוא 998.89T, עם היצע כולל של 998887811133468.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.21K.

Mikawa Inu (SHIKOKU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Mikawa Inuל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMikawa Inu ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMikawa Inu ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Mikawa Inuל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.99%
30 ימים$ 0-19.56%
60 ימים$ 0+0.31%
90 ימים$ 0--

מה זהMikawa Inu (SHIKOKU)

Born from the spirit of the wild, the Mikawa Inu ($SHIKOKU) token takes its inspiration from the fierce yet loyal Shikoku dog—a legendary hunter from the rugged mountains of Japan. Known for its bravery, cunning, and devotion, the Shikoku dog is more than just a pet. It's a symbol of loyalty, strength, and freedom. That's exactly what the Mikawa Inu token represents in the crypto world. As a meme token, $SHIKOKU isn’t just here for laughs. It’s here to build a loyal pack of holders who are ready to break free from the mainstream and hunt for the best gains on the Solana network. Whether you're a crypto veteran or a meme enthusiast looking for the next moonshot, Mikawa Inu is your ride or die.

Mikawa Inu (SHIKOKU) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Mikawa Inuתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Mikawa Inu (SHIKOKU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Mikawa Inu (SHIKOKU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Mikawa Inu.

בדוק את Mikawa Inu תחזית המחיר עכשיו‏!

SHIKOKU למטבעות מקומיים

Mikawa Inu (SHIKOKU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Mikawa Inu (SHIKOKU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על SHIKOKU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Mikawa Inu (SHIKOKU)

כמה שווה Mikawa Inu (SHIKOKU) היום?
החי SHIKOKUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי SHIKOKU ל USD?
המחיר הנוכחי של SHIKOKU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Mikawa Inu?
שווי השוק של SHIKOKU הוא $ 113.21K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של SHIKOKU?
ההיצע במחזור של SHIKOKU הוא 998.89T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של SHIKOKU?
‏‏SHIKOKU השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של SHIKOKU?
SHIKOKU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של SHIKOKU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור SHIKOKU הוא -- USD.
האם SHIKOKU יעלה השנה?
SHIKOKU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את SHIKOKU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:40:23 (UTC+8)

