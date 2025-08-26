Mikawa Inu (SHIKOKU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) -7.99% שינוי מחיר (7D) -13.81% שינוי מחיר (7D) -13.81%

Mikawa Inu (SHIKOKU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, SHIKOKU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SHIKOKUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SHIKOKU השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, -7.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-13.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Mikawa Inu (SHIKOKU) מידע שוק

שווי שוק $ 113.21K$ 113.21K $ 113.21K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 113.21K$ 113.21K $ 113.21K אספקת מחזור 998.89T 998.89T 998.89T אספקה כוללת 998,887,811,133,468.6 998,887,811,133,468.6 998,887,811,133,468.6

שווי השוק הנוכחי של Mikawa Inu הוא $ 113.21K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SHIKOKU הוא 998.89T, עם היצע כולל של 998887811133468.6. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 113.21K.