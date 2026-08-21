Mika Grok Companion מחיר היום

מחיר Mika Grok Companion (MIKA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MIKA ל USD הוא $ 0 לכל MIKA.

Mika Grok Companion כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 13,430.44, עם היצע במחזור של 1.00B MIKA. ב‑24 השעות האחרונות, MIKA סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00143332, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MIKA נע ב -- בשעה האחרונה ו +0.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Mika Grok Companion (MIKA) מידע שוק

שווי שוק $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.43K$ 13.43K $ 13.43K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Mika Grok Companion הוא $ 13.43K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIKA הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.43K.