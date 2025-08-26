עוד על $MIHARU

$MIHARU מידע על מחיר

$MIHARU אתר רשמי

$MIHARU טוקניומיקה

$MIHARU תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Miharu The Smiling Dolphin סֵמֶל

Miharu The Smiling Dolphin מחיר ($MIHARU)

לא רשום

1 $MIHARU ל USDמחיר חי:

--
----
-6.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:02 (UTC+8)

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139195
$ 0.00139195$ 0.00139195

$ 0
$ 0$ 0

--

-6.76%

-2.46%

-2.46%

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $MIHARU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MIHARUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MIHARU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) מידע שוק

$ 21.11K
$ 21.11K$ 21.11K

--
----

$ 21.11K
$ 21.11K$ 21.11K

999.09M
999.09M 999.09M

999,094,542.748548
999,094,542.748548 999,094,542.748548

שווי השוק הנוכחי של Miharu The Smiling Dolphin הוא $ 21.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MIHARU הוא 999.09M, עם היצע כולל של 999094542.748548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.11K.

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Miharu The Smiling Dolphinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiharu The Smiling Dolphin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiharu The Smiling Dolphin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Miharu The Smiling Dolphinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.76%
30 ימים$ 0-17.51%
60 ימים$ 0-0.63%
90 ימים$ 0--

מה זהMiharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) משאב

האתר הרשמי

Miharu The Smiling Dolphinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Miharu The Smiling Dolphin.

בדוק את Miharu The Smiling Dolphin תחזית המחיר עכשיו‏!

$MIHARU למטבעות מקומיים

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $MIHARU הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU)

כמה שווה Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) היום?
החי $MIHARUהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $MIHARU ל USD?
המחיר הנוכחי של $MIHARU ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Miharu The Smiling Dolphin?
שווי השוק של $MIHARU הוא $ 21.11K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $MIHARU?
ההיצע במחזור של $MIHARU הוא 999.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $MIHARU?
‏‏$MIHARU השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00139195 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $MIHARU?
$MIHARU ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $MIHARU?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $MIHARU הוא -- USD.
האם $MIHARU יעלה השנה?
$MIHARU ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $MIHARU תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:58:02 (UTC+8)

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.