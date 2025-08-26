Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00139195$ 0.00139195 $ 0.00139195 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.76% שינוי מחיר (7D) -2.46% שינוי מחיר (7D) -2.46%

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $MIHARU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $MIHARUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00139195, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $MIHARU השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) מידע שוק

שווי שוק $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 21.11K$ 21.11K $ 21.11K אספקת מחזור 999.09M 999.09M 999.09M אספקה כוללת 999,094,542.748548 999,094,542.748548 999,094,542.748548

שווי השוק הנוכחי של Miharu The Smiling Dolphin הוא $ 21.11K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $MIHARU הוא 999.09M, עם היצע כולל של 999094542.748548. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.11K.