Migraine (MIGRAINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00000978 $ 0.00000978 $ 0.00000978 24 שעות נמוך $ 0.00001062 $ 0.00001062 $ 0.00001062 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00000978$ 0.00000978 $ 0.00000978 גבוה 24 שעות $ 0.00001062$ 0.00001062 $ 0.00001062 שיא כל הזמנים $ 0.0007333$ 0.0007333 $ 0.0007333 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000532$ 0.00000532 $ 0.00000532 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.31% שינוי מחיר (1D) -5.50% שינוי מחיר (7D) +7.67% שינוי מחיר (7D) +7.67%

Migraine (MIGRAINE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000998. במהלך 24 השעות האחרונות, MIGRAINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000978 לבין שיא של $ 0.00001062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIGRAINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0007333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000532.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIGRAINE השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -5.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Migraine (MIGRAINE) מידע שוק

שווי שוק $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K אספקת מחזור 997.66M 997.66M 997.66M אספקה כוללת 997,658,885.866417 997,658,885.866417 997,658,885.866417

שווי השוק הנוכחי של Migraine הוא $ 9.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIGRAINE הוא 997.66M, עם היצע כולל של 997658885.866417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.96K.