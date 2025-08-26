עוד על MIGRAINE

MIGRAINE מידע על מחיר

MIGRAINE אתר רשמי

MIGRAINE טוקניומיקה

MIGRAINE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Migraine סֵמֶל

Migraine מחיר (MIGRAINE)

לא רשום

1 MIGRAINE ל USDמחיר חי:

--
----
-5.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Migraine (MIGRAINE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:32 (UTC+8)

Migraine (MIGRAINE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00000978
$ 0.00000978$ 0.00000978
24 שעות נמוך
$ 0.00001062
$ 0.00001062$ 0.00001062
גבוה 24 שעות

$ 0.00000978
$ 0.00000978$ 0.00000978

$ 0.00001062
$ 0.00001062$ 0.00001062

$ 0.0007333
$ 0.0007333$ 0.0007333

$ 0.00000532
$ 0.00000532$ 0.00000532

+0.31%

-5.50%

+7.67%

+7.67%

Migraine (MIGRAINE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000998. במהלך 24 השעות האחרונות, MIGRAINE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00000978 לבין שיא של $ 0.00001062, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MIGRAINEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0007333, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000532.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MIGRAINE השתנה ב +0.31% במהלך השעה האחרונה, -5.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Migraine (MIGRAINE) מידע שוק

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

--
----

$ 9.96K
$ 9.96K$ 9.96K

997.66M
997.66M 997.66M

997,658,885.866417
997,658,885.866417 997,658,885.866417

שווי השוק הנוכחי של Migraine הוא $ 9.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MIGRAINE הוא 997.66M, עם היצע כולל של 997658885.866417. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.96K.

Migraine (MIGRAINE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Migraineל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMigraine ל USDהיה . $ -0.0000011355.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMigraine ל USDהיה $ +0.0000012326.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Migraineל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-5.50%
30 ימים$ -0.0000011355-11.37%
60 ימים$ +0.0000012326+12.35%
90 ימים$ 0--

מה זהMigraine (MIGRAINE)

This token is a memecoin token in the category of cats. This token is based of the popular GIF of a kitten screaming hence the token name of 'migraine'. There is no inherent value or utility to this memecoin token. Community engage and create their own memes and post at their own leisure. This was launched on the Solana blockchain via pumpfun with the aim of producing a meme that everyone can relate to.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Migraine (MIGRAINE) משאב

האתר הרשמי

Migraineתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Migraine (MIGRAINE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Migraine (MIGRAINE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Migraine.

בדוק את Migraine תחזית המחיר עכשיו‏!

MIGRAINE למטבעות מקומיים

Migraine (MIGRAINE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Migraine (MIGRAINE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MIGRAINE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Migraine (MIGRAINE)

כמה שווה Migraine (MIGRAINE) היום?
החי MIGRAINEהמחיר ב USD הוא 0.00000998 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MIGRAINE ל USD?
המחיר הנוכחי של MIGRAINE ל USD הוא $ 0.00000998. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Migraine?
שווי השוק של MIGRAINE הוא $ 9.96K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MIGRAINE?
ההיצע במחזור של MIGRAINE הוא 997.66M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MIGRAINE?
‏‏MIGRAINE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0007333 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MIGRAINE?
MIGRAINE ‏‏רשם מחירATL של 0.00000532 USD.
מהו נפח המסחר של MIGRAINE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MIGRAINE הוא -- USD.
האם MIGRAINE יעלה השנה?
MIGRAINE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MIGRAINE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:45:32 (UTC+8)

Migraine (MIGRAINE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.