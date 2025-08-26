Midnight (NIGHT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01921941$ 0.01921941 $ 0.01921941 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.03% שינוי מחיר (1D) -2.37% שינוי מחיר (7D) -8.65% שינוי מחיר (7D) -8.65%

Midnight (NIGHT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, NIGHT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NIGHTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01921941, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NIGHT השתנה ב +0.03% במהלך השעה האחרונה, -2.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.65% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Midnight (NIGHT) מידע שוק

שווי שוק $ 220.35K$ 220.35K $ 220.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M אספקת מחזור 622.26M 622.26M 622.26M אספקה כוללת 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Midnight הוא $ 220.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של NIGHT הוא 622.26M, עם היצע כולל של 3000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.