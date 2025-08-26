עוד על MEARTH

MEARTH מידע על מחיר

MEARTH מסמך לבן

MEARTH אתר רשמי

MEARTH טוקניומיקה

MEARTH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Middle Earth AI סֵמֶל

Middle Earth AI מחיר (MEARTH)

לא רשום

1 MEARTH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Middle Earth AI (MEARTH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:57:55 (UTC+8)

Middle Earth AI (MEARTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.53%

+10.53%

Middle Earth AI (MEARTH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MEARTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MEARTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MEARTH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Middle Earth AI (MEARTH) מידע שוק

$ 20.34K
$ 20.34K$ 20.34K

--
----

$ 21.64K
$ 21.64K$ 21.64K

939.67M
939.67M 939.67M

999,780,721.410576
999,780,721.410576 999,780,721.410576

שווי השוק הנוכחי של Middle Earth AI הוא $ 20.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEARTH הוא 939.67M, עם היצע כולל של 999780721.410576. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 21.64K.

Middle Earth AI (MEARTH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Middle Earth AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiddle Earth AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלMiddle Earth AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Middle Earth AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+8.05%
60 ימים$ 0+27.55%
90 ימים$ 0--

מה זהMiddle Earth AI (MEARTH)

Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Middle Earth AI (MEARTH) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Middle Earth AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Middle Earth AI (MEARTH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Middle Earth AI (MEARTH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Middle Earth AI.

בדוק את Middle Earth AI תחזית המחיר עכשיו‏!

MEARTH למטבעות מקומיים

Middle Earth AI (MEARTH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Middle Earth AI (MEARTH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MEARTH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Middle Earth AI (MEARTH)

כמה שווה Middle Earth AI (MEARTH) היום?
החי MEARTHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MEARTH ל USD?
המחיר הנוכחי של MEARTH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Middle Earth AI?
שווי השוק של MEARTH הוא $ 20.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MEARTH?
ההיצע במחזור של MEARTH הוא 939.67M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MEARTH?
‏‏MEARTH השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MEARTH?
MEARTH ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MEARTH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MEARTH הוא -- USD.
האם MEARTH יעלה השנה?
MEARTH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MEARTH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:57:55 (UTC+8)

Middle Earth AI (MEARTH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.